Ученые из Гонконга нашли доказательства тому, что коронавирус нового типа может передаваться от человека к собаке. Они взяли анализы у 15 питомцев людей, переболевших COVID-19, и выяснили, что собаки заразились от хозяев.

Ученые из Гонконга нашли доказательства тому, что коронавирус нового типа может передаваться от человека к собаке. Они взяли анализы у 15 питомцев людей, переболевших COVID-19, и выяснили, что собаки заразились от хозяев.Из статьи о результатах исследования, опубликованной в издании Nature, следует, что ученые нашли в организме одной из проверенных ими собак "живую" культуру вируса.Предыдущие исследования показали, что вирус SARS-CoV-2, возбудитель COVID-19, поражает не только человека, но и таких животных, как кошки, хорьки и макаки-резусы. Выяснилось, что инфекция на них действует так же сильно, как и на людей. Также было подтверждено несколько случаев заражения кошек от хозяев.Теперь эксперты из Гонконгского университета Китая нашли однозначные свидетельства того, что вирус может поражать и собак, но болезнь протекает у них бессимптомно. Ученые под руководством профессора Малика Пейриса исследовали образцы крови и выделений из носа 15 собак, чьи хозяева болели COVID-19 в феврале и марте. В организме двух животных биологи обнаружили антитела и следы РНК коронавируса.Одна из собак – двухлетний померанский шпиц – умерла от инфекции, а другая – немецкая овчарка 2,5 лет – выздоровела. Ученые сравнили геном обнаруженного у собак вируса с геномом других штаммов. "Собачий" SARS-CoV-2 оказался очень похож на вариации вируса, распространившиеся в Гонконге после начала вспышки COVID-19 в КНР.Примечательно, что у владельца овчарки, которая переболела и выздоровела, есть еще одна собака. Она не заразилась, и ученые сделали из этого вывод, что коронавирус реже передается между собаками, чем между людьми и кошками.Кроме того, биологи предположили, что пандемия могла начаться не с летучих мышей и панголинов, которых продают на китайских рынках в качестве продуктов питания, а с домашних питомцев, которых, впрочем, тоже продают в Китае ради мяса. Их роль в распространении вируса еще предстоит установить.В конце апреля сообщалось, что от коронавируса начали страдать и крупные кошки: в зоопарке Нью-Йорка его обнаружили у пяти тигров и трех львов.