Влияние вспышки коронавируса на мировые воздушные перевозки будет ощущаться еще много лет согласно оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), пишет CNBC.

Влияние вспышки коронавируса на мировые воздушные перевозки будет ощущаться еще много лет согласно оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), пишет CNBC.В организации также считают, что пассажиропоток не восстановится до докризисного уровня по крайней мере до 2023 года.Ассоциация авиакомпаний мира заявила, что спрос на авиаперевозки в Европе и США упал более чем на 90% с начала пандемии, и предупредила, что восстановление будет происходить медленнее, если будут расширены блокировки и ограничения на поездки."Мы просим правительства использовать поэтапный подход для перезапуска отрасли и возобновления полетов", — заявил глава IATA Александр де Жуньяк."Мы стремимся открыть и активизировать внутренний рынок к концу II квартала и открыть региональные или континентальные рынки, такие как Европа, Северная Америка или Азиатско-Тихоокеанский регион, к III кварталу и межконтинентальные — осенью", — сказал он.Внешние границы Европейского союза остаются закрытыми для граждан стран, не входящих в ЕС, до середины июня. Европейская комиссия рекомендовала странам-членам поэтапный подход к открытию границ, который начнется со стран с низким уровнем коронавирусной инфекции.Комментарии от IATA появились на фоне того, что некоторые туристические группы отчаянно пытаются возобновить работу, а какие-то уже реализуют планы для этого.United Airlines заявила, что планирует составить расписание рейсов в Европу и Китай в июне, флагман Дубая Emirates Airline возобновит девять маршрутов начиная с 21 мая, а европейский бюджетный перевозчик Ryanair рассчитывает на возобновление 40% своих рейсов к 1 июля.Бюджетный перевозчик Wizz Air возобновит рейсы из лондонского аэропорта Лутон начиная с 16 июня, Lufthansa планирует расширение обслуживания в июне, и IAG возобновит некоторые рейсы в июле, в частности.