Вакцина против коронавируса нового типа появится на рынке не раньше марта-апреля 2021 года, считает специалист по разработке и регистрации лекарственных препаратов, кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Он отметил также, что у РФ неплохие шансы первой создать такую вакцину.

Вакцина против коронавируса нового типа появится на рынке не раньше марта-апреля 2021 года, считает специалист по разработке и регистрации лекарственных препаратов, кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. В эфире телеканала "Россия 24" он отметил, что у РФ неплохие шансы первой создать такую вакцину.Впрочем, по его словам, хорошие шансы добиться успеха и у США, и у азиатских стран. Иммунолог отметил, что вакцинных проектов сейчас в мире более ста."Даже в России разрабатываются несколько типов вакцин, – рассказал эксперт. – Поэтому сейчас лучше говорить не о том, какая страна это первой сделает, а какой тип вакцины первым, что называется, сработает, раньше всего поступит в продажу".Говоря о сроках разработки вакцины и ее поступления в продажу, Крючков отметил, что год – это минимальный срок."Но это не значит, что будет достаточное количество доз, потому что доз нужно будет огромное количество, практически миллиард и больше", – добавил эксперт.Вообще же, по его словам, подобные имуннобиологические препараты разрабатываются не менее пяти лет.По словам иммунолога, сейчас нет и препарата, который гарантировано лечил бы COVID-19."Мы находимся в режиме глобального пилотного исследования или эксперимента. Сейчас никаких этиотропных препаратов, влияющих на сам вирус, с доказанной эффективностью не существует, – отметил Крючков. – Конечно, в идеале, должна быть этиотропная терапия, то есть терапия, которая направлена на причину заболевания. (…) Но, вообще говоря, и симптоматическая терапия и патогенетическая, они тоже работают".Эксперт добавил, что противомалярийные препараты и препараты против ВИЧ пока не показали эффективности в борьбе с коронавирусом, как и новые противовирусные препараты – "Ремдесивир" и "Фавипиравир". Но достаточно эффективным оказалось переливание больным крови вылечившихся. Недостаток этого метода только один: переболевших очень мало по отношению к больным, поэтому не получается широко применять его.