Аккаунт регионального общественного фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова, который был заблокирован из-за санкций против главы Чечни Рамзана Кадырова, восстановлен в Instagram. Также восстановлены еще три аккаунта в Instagram, как и kadyrov._95, с которой глава Чечни выходил в прямой эфир.

Аккаунт регионального общественного фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова, который был заблокирован из-за санкций против главы Чечни Рамзана Кадырова, восстановлен в Instagram. Также восстановлены еще три аккаунта в Instagram, как и kadyrov._95, с которой глава Чечни выходил в прямой эфир.Эти аккаунты уже работают, но не имеют никакого отношения к Рамзану Кадырову, заявил помощник Рамзана Кадырова и директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев. На некоторых уже появились новые сообщения, информирует ТАСС.Компании Facebook 12 мая заблокировали очередные аккаунты, которые, по мнению ее сотрудников, принадлежат находящемуся под санкциями главе Чечни. Это четыре аккаунта с многомиллионной аудиторией в чеченском сегменте Instagram.Правда, ни один из них не имел никакого отношения к Рамзану Кадырову.Сотрудники благотворительному фонду имени Ахмата-Хаджи Кадырова, страницу которого заблокировали из США, неоднократно делали запросы на верификацию аккаунта.Страницы Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram уже были заблокированы в 2017 году из-за включения главы Чечни в американский санкционный список. При этом официально не предоставлялась информация, что главой Чечни заведены новые аккаунты.