Рыночные потрясения, вызванные кризисом коронавируса, привели к увеличению инвестиций в китайские акции, а некоторые экономисты считают это частью более долгосрочной тенденции, пишет CNBC.

Рыночные потрясения, вызванные кризисом коронавируса, привели к увеличению инвестиций в китайские акции, а некоторые экономисты считают это частью более долгосрочной тенденции, пишет CNBC."Мы обнаруживаем, что многие иностранные менеджеры во всем мире перераспределяют свои активы в этой суматохе", — сказал Тодд Виллиц, глава компании EPFR по отслеживанию потоков. По его словам, люди хотят увеличить вложения в Китай.Согласно данным EPFR, когда в марте фондовые индексы США упали до трехлетних минимумов, размещение китайских акций среди более чем 800 фондов достигло почти 25% от $2 триллионов. Это выше чем 20% год назад и примерно 17% шесть лет назад.Данные охватывают фонды, которые разбивают активы на девять категорий акций, зарегистрированных в континентальном Китае, Гонконге, на Тайване, в США и Сингапуре.Официально названная COVID-19 болезнь впервые появилась в конце прошлого года в китайском городе Ухань. С тех пор в стране погибли более 4,6 тысячи человек, и более 292 тысяч человек умерли вне КНР.Стремясь обуздать глобальную пандемию, местные органы власти блокировали регионы и ограничивали деловую активность — это взволновало финансовые рынки, поскольку страх перед глобальной рецессией охватил инвесторов.Хотя биржи в США значительно восстановились после своих минимумов в апреле, акции материкового Китая держались относительно хорошо. На данный момент индекс шанхайских индексов снизился на 5,2% по сравнению с S&P 500, который к закрытию во вторник снизился на 11,1% с начала года.Данные EPFR показали, что выделенные фонды акций Китая в последние недели стали свидетелями оттока, поскольку многие фонды были проданы с целью погашения или запросов клиентов на получение наличных.Тем не менее в качестве признака того, что отток является временным, в EPFR заявили, что средства, вложенные в несколько регионов, сохраняют свои ассигнования в Китай за счет других рынков в качестве способа достижения общих целей возврата инвестиций.Для инвестиционных фондов, ориентированных на глобальные акции развивающихся рынков, среднее перераспределение в Китай составляет 34%, в то время как для фондов, инвестируемых в азиатские акции, исключая Японию, распределение в Китай составляет 38%.