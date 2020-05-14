Чемпионат Италии по футболу может возобновиться 13 июня. Клубы Серии А проголосовали именно за эту дату рестарта соревнований в стране. Однако последнее слово остается за итальянским правительством.

Чемпионат Италии по футболу может возобновиться 13 июня. Клубы Серии А проголосовали именно за эту дату рестарта соревнований в стране. Однако последнее слово остается за итальянским правительством.По информации Football Italia, все клубы первенства страны по футболу готовы возобновить сезон-2019/20 как можно быстрее. Ранее власти Италии разрешили командам проводить групповые тренировки с 18 мая.Напомним, что сезон в Серии А был прерван из-за пандемии коронавируса. В турнире успели сыграть двадцать шесть туров. Лидером чемпионата Италии по футболу является туринский "Ювентус", набравший 63 очка.