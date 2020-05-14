Из-за эпидемии COVID-19 открытие детских летних лагерей откладывается. Такое решение принял оперативный штаб Костромской области. Традиционно первая смена должна была стартовать 1 июня, в День защиты детей.

Из-за эпидемии COVID-19 открытие детских летних лагерей откладывается. Такое решение принял оперативный штаб Костромской области. Традиционно первая смена должна была стартовать 1 июня, в День защиты детей. Но не в этом году.Эпидемиологическая ситуация в крае пока не позволяет распахнуть для ребятишек двери лагерей и летних школ. Сейчас администрация региона разрабатывает программу для организации отдыха в новых условиях. В том числе, решено оставить для подростков возможность трудоустроиться на время каникул. Для младших возрастных групп будут предложены разные форматы времяпрепровождения, рассказала заместитель губернатора Ольга Еремина.Возможно, через некоторое время позиция Роспотребнадзора изменится. Но пока требования санитарных врачей никто нарушать не собирается.Тем временем, рекордное количество заболевших коронавирусом сегодня в Костроме – 31. Всего инфекцией заразились 433 человека, 145 вылечились. Лечение в медицинских учреждениях проходят 45 пациентов, уточняет ГТРК "Кострома". 236 заразившихся остаются дома.