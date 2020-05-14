Запущенный в 2017 году, городской автомобиль Kia Picanto (в Корее он называется Morning) получил плановое обновление в середине жизненного цикла, которое принесло изменения не только снаружи и внутри.

Запущенный в 2017 году, городской автомобиль Kia Picanto (в Корее он называется Morning) получил плановое обновление в середине жизненного цикла, которое принесло изменения не только снаружи и внутри.Автомобиль получил другую решетку радиатора с хромированными полосами посередине, новые фары со светодиодными ДХО и более спортивный передний бампер с хромированными противотуманками, теперь размещенными внутри нижней решетки.Сзади - новый бампер с двойным выхлопом и фонари с трехмерной светодиодной "подписью". Добавлены новый желтый цвет "Медоносная пчела" для кузова, новые 16-дюймовые литые диски, хромированая отделка нижней части боковых окон и черная отделку по низу дверей.В салоне - новые цветные вставки, 8-дюймовая информационно-развлекательная система UVO с навигацией и голосовым управлением, 4,2-дюймовый дисплей на приборной панели, Bluetooth для подключения двух устройство одновременно.В списке ассистентов водителя - контроль "слепых" зон, система предотвращения столкновений впереди и при езда задом, комплекс удержания в полосе и контроль усталости водителя.Обновленный атмосферный безнаддувный 1,0-литровый трехцилиндровый бензиновый мотор серии SmartStream выдает уже не 67, а 75 л.с. и 95 Нм. В Корее обновленный Picanto стоит примерно от $9760 (около 723 000 рублей). В России цены на дорестайлинговый вариант 2020 года выпуска стартуют с 710 000 рублей.Ранее Kia представила новую версию обновленного внедорожника Mohave и рассказала, когда он приедет в Россию.