Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор заявил, что принял близко к сердцу новость о тяжелом состоянии Абдулманапа Нурмагомедова, оказавшегося в коме. Ирландский боец смешанного стиля признался, что молится о выздоровлении отца Хабиба.

Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор заявил, что принял близко к сердцу новость о тяжелом состоянии Абдулманапа Нурмагомедова, оказавшегося в коме. Ирландский боец смешанного стиля признался, что молится о выздоровлении отца Хабиба."Очень опечален, услышав эту новость. Молюсь о выздоровлении Абдулманапа Нурмагомедова. Мы даже не можем представить, сколько этот человек подготовил чемпионов в различных боевых дисциплинах. Настоящий гений единоборств", – написал ирландец в своем Twitter.Напомним, что ранее Макгрегор очень жестко выступал в адрес семьи Нурмагомедовых. Он не раз позволял себе некрасивые высказывания об Абдулманапе и Хабибе.Нурмагомедов в 2018 году одержал досрочную победу над ирландским бойцом. После этого Макгрегор неоднократно заявлял о желании провести реванш.