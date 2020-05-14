Минздрав Пермского края сообщил о четырех вспышках COVID-19 в медицинских учреждениях региона. Самая напряженная ситуация сейчас - в пермском перинатальном центре. Коронавирусную инфекцию там выявили у двух сотрудников. В настоящий момент 177 пациентов и 14 врачей находятся в обсервации.

Минздрав Пермского края сообщил о четырех вспышках COVID-19 в медицинских учреждениях региона. Самая напряженная ситуация сейчас - в пермском перинатальном центре. Коронавирусную инфекцию там выявили у двух сотрудников. В настоящий момент 177 пациентов и 14 врачей находятся в обсервации. Еще 142 — на домашнем карантине, из них 37 медработников, передает ГТРК "Пермь".В больнице им. доктора Граля введен карантин в кардиологическом отделении. COVID-19 там обнаружили у 7 пациентов. 45 человек были изолированы в стенах клиники. В городской больнице им. М.А. Тверье прием и выписку пациентов реанимационного отделения и отделения интенсивной терапии приостановили с 9 мая. Ранее у одного из больных нашли коронавирусную инфекцию. Все, кто с ним контактировал — 11 человек — сейчас на карантине.В районной больницы Полазни диагноз коронавирус подтвердился у одного пациента. Больной был срочно отправлен в Пермь. В клинике проведена дезинфекция.По информации Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в регионе выявили 48 новых заболевших COVID-19, из них 20 — у прибывших из Якутии вахтовиков. Таким образом, ежедневный прирост больных оставляет 6 процентов. В общей сложности количество инфицированных в Пермском крае выросло до 829 человек.