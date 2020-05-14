Роспотребнадзор рекомендовал школам отменить перемены, чтобы ученики общались только в своем классе. А в новосибирской лаборатории Вектор расшифровали геном 65 образцов коронавируса COVID-19, циркулирующих в России. Оказалось, что большой мутации нет, все они лишь на несколько аминокислот отличаются от исходного штамма, который используется учеными в том числе и для разработки вакцины.

Роспотребнадзор рекомендовал школам отменить перемены, чтобы ученики общались только в своем классе. А в новосибирской лаборатории "Вектор" расшифровали геном 65 образцов коронавируса COVID-19, циркулирующих в России. Оказалось, что большой мутации нет, все они лишь на несколько аминокислот отличаются от исходного штамма, который используется учеными в том числе и для разработки вакцины.Прохождение медкомиссии начинается уже при входе на призывной пункт — всем измеряют температуру. Призыв в российскую армию, перенесенный из-за пандемии на более поздний срок, стартовал.Чтобы избежать большого скопления людей, разработан график — новобранцы приходят по расписанию, им выдают маски. Также в масках их и отправят к местам прохождения службы, а по прибытии призывников ждет двухнедельный карантин.Самарская область направит в войска три тысячи человек"Проведены все необходимые мероприятия , что позволит нам выполнить установленные задания на призыв военнослужащих", — отчитывается военный комиссар Самарской области Александр Даньшин.Весенний призыв идет по всей стране с максимальными предосторожностями, во многих регионах эпидемиологическая ситуация остается сложной.В Иркутской области на карантине несколько поселков, где работают вахтовики. Там зафиксированы сразу 56 случаев за сутки.Крупный очаг пытаются локализовать в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Вспышка также среди вахтовиков. Заразившихся распределяют по клиникам."У нас проходят постоянно ВКС-совещания. Весь край собирается, и мы можем понять, куда можно перенаправить потоки пациентов", — рассказывает главный врач Красноярской межрайонной клинической больницы №20 Владимир Фокин.Санкт-Петербург. Новое имя — в скорбном списке медиков, погибших на фронте борьбы с эпидемией. Хирург Александр Костыгин работал в перепрофилированной под COVID-19 20-й городской больнице, и с началом пандемии отказался уходить в отпуск, несмотря на то, что из-за диабета был в группе риска."Он остался в нашей памяти, как очень добрый человек, как хирург с золотыми руками. Это очень большая потеря для нас", — отмечает методист Клинической больницы Святителя Луки Ольга Кацнельсон.Все больше петербургских больниц и врачей вовлекаются в борьбу с коронавирусом COVID-19. Теперь пациентов с COVID-19 начинает принимать исследовательский центр имени Алмазова. Для них выделена треть коечного фонда центра — в отдельно стоящих зданиях. Чтобы инфекция не разнеслась по другим отделениям, при входе оборудован санпропускник.14 мая в Петербурге зафиксированы 460 новых случаев заболевания — это пока максимум с начала пандемии. Общее число заболевших в городе приближается к 10 тысячам. Медиков тревожит еще и небывалый рост случаев внебольничной пневмонии — в пять с половиной раз выше, чем годом ранее. В Петербурге ни о каком смягчении мер пока речи нет.Сейчас самое главное — беречь себя и окружающих. В петербургское метро, например, без маски и перчаток не пускают.Вслед за больницами перепрофилируются производства. Швейный цех в Новосибирске теперь занимается изготовлением защитных костюмов для врачей."Трехслойный. Он абсолютно исключает проникновение инфекций внутрь", — демонстрируют свою продукцию в Новосибирске.Это сибирский аналог зарубежной модели: надежный, но дешевле в производстве. Все материалы — российские.- Сколько в нем провести можно в красной зоне?"В среднем, 4 часа можно стабильно находиться", — отвечают специалисты.В Шимановске Амурской области помимо введения масочного режима, предприняли еще несколько мер — с площадей и из парков убрали скамейки. Для маленького города здесь слишком много заболевших, но большинство жителей до сих пор не верит в происходящее. В мэрии обсуждают закрытие Шимановска на карантин.А в Ленинградской области, напротив, с подачи властей ограничительные меры постепенно смягчаются. Там, где эпидемическая обстановка спокойная, начинают работать даже музеи и кинотеатры — число посетителей, конечно, ограничено. А еще открываются салоны красоты. Вот и переболевший коронавирусом губернатор Александр Дрозденко пришел постричься.В Ижевске готовится к открытию зоопарк.Уже открылись в Удмуртии стадионы и теннисные корты, а вот работа бассейнов и фитнес-центров пока под запретом.В Красноярске автобусы снова останавливаются возле городских парков. Там разрешили гулять с детьми и заниматься спортом, конечно, не забывая о социальной дистанции."Я очень ждала этого момента, когда можно будет выйти прогуляться, — делится своими эмоциями девушка. — В ладоши хлопала, когда узнала. Очень рада".Но ограничения снимают очень аккуратно. Среди сибирских регионов Красноярский край сейчас лидер по количеству зараженных. Нагрузка на врачей колоссальная. Чтобы поддержать медиков, Красноярский хор выступил под окнами обсерватора краевой клинической больницы.Медики очень ждут момента, когда выздоравливающих станет больше, чем заболевающих. Статистика в целом по России обнадеживает: общее количество случаев заражения ненамного, но снижается третий день подряд.