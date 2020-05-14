Международные наблюдатели все чаще задают вопрос: репутация какой из двух стран - США и Китая - больше всего пострадала от коронавируса? В связи с этим можно высказать четыре наблюдения: первые два - оценочные, третий - гипотетический и четвертый - предостерегающий, пишет в The National Interest эксперт Atlantic Council Али Уайн.

Международные наблюдатели все чаще задают вопрос: репутация какой из двух стран — США и Китая — больше всего пострадала от коронавируса? В связи с этим можно высказать четыре наблюдения: первые два — оценочные, третий — гипотетический и четвертый — предостерегающий, пишет в The National Interest эксперт Atlantic Council Али Уайн.Во-первых, ни одна из двух стран, хотя и по разным причинам, не проявила себя особенно хорошо. По мнению Майкла Фуллилова из австралийского аналитического центра Lowy Institute, "небольшие, более гибкие страны" сдерживали распространение вируса внутри своих границ намного эффективнее и оперативнее, чем "сверхдержавы".Во-вторых, в то время как пандемия стремительно расширялась, усиливалось недоверие и стратегическое противостояние между Соединенными Штатами и Китаем, причем многие видели в соперничестве Вашингтона и Пекина борьбу между либеральной и авторитарной моделями. Как отмечает старший научный сотрудник Carnegie Endowment for International Peace Рэйчел Кляйнфельд, демократия и автократия пока имеют противоречивые результаты в замедлении распространения коронавируса. Кроме того, поясняет она, наш размер выборки еще недостаточно велик, чтобы точно определить корреляцию между типом режима и эффективностью борьбы: "Болезнь еще не опустошила развивающиеся страны, что делает невозможным включение в сравнение более бедных автократий и демократий".Лишь после завершения пандемии можно будет назвать различие в реакции демократий и автократий на вирус. Анализируя страны Азии (в первую очередь Тайвань, Сингапур, Гонконг, Японию и Южную Корею), которые получили широкое признание в мире за эффективную борьбу с COVID-19, Джеймс Крэбтри, профессор сингапурской Школы государственной политики имени Ли Куан Ю, дает свое объяснение: "Преуспевшие в борьбе страны объединяет то, что все они сильные, технократически способные государства, к тому же не стесненные в значительной степени внутриполитической конфронтацией. В этих странах здравоохранение управляет политикой, а не наоборот".В-третьих, в то время как Соединенные Штаты и Китай выйдут из пандемии с испорченной репутацией, удар по имиджу Америки, тем не менее, будет более мощным, поскольку единственная в мире сверхдержава не оправдала ожиданий большинства наблюдателей. Все были крайне удивлены, что страна, на долю которой приходится четверть мировой экономики, не смогла обеспечить средствами индивидуальной защиты своих врачей и медсестер во время пандемии. Кроме того, вызвало много вопросов и враждебное отношение США к давним союзникам и международным организациям.В-четвертых, все прогнозы о ситуации в мире после пандемии необходимо делать предельно осторожно, и, следовательно, относиться к подобным прогнозам следует скептически. Дело в том, что сегодня мы все еще находимся в первоначальных стадиях пандемии; многие наблюдатели полагают, что людские потери и экономические издержки от коронавируса будут расти до тех пор, пока не появится надежная вакцина. Окончательная оценка реакции Америки и Китая (внутренняя и глобальная) на COVID-19 преждевременна, так как пандемия еще не закончилась и, вероятно, будет продолжаться в течение ближайших месяцев.Однако уже сейчас можно констатировать, как сильно изменилась мировая оценка реакции Поднебесной на вспышку коронавируса. В середине марта все хвалили Пекин за оперативную борьбу с распространением опасной болезни в Ухане и активную помощь другим странам. Однако в последние недели позитивные высказывания в адрес Китая стали звучать все реже, поскольку высокопоставленные китайские чиновники распространяют теорию заговора о происхождении вируса, а также требуют от получателей китайских медицинских товаров публично выражать благодарность, отвергая при этом многочисленные жалобы на ненадежное и бракованное медицинское оборудование из Поднебесной.Тем не менее Соединенным Штатам, вероятно, придется потрудиться намного больше, чем Китаю, чтобы восстановить докоронавирусную (положительную) репутацию. Америка может лишь надеяться, что распространенное сегодня в мире мнение об ослабленной и неэффективной сверхдержаве изменится в лучшую сторону в ближайшем будущем.