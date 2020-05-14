У некоторых детей вирус SARS-CoV-2 провоцирует редкий и опасный синдром. Подобные пациенты появились уже в нескольких странах мира. Заметив у ребёнка этот набор симптомов, следует немедленно обратиться к врачу.
У некоторых детей вирус SARS-CoV-2 провоцирует редкий и опасный синдром. Подобные пациенты появились уже в нескольких странах мира. Заметив у ребёнка этот набор симптомов, следует немедленно обратиться к врачу.
Речь идёт о синдроме Кавасаки или очень похожем на него состоянии. Упомянутый недуг чреват инфарктом миокарда, менингитом и другими опасными осложнениями. Заметим, что причины синдрома Кавасаки, вообще говоря, остаются неизвестными. Но в данном случае это состояние наблюдается у детей, заболевших COVID-19.
Как уточняет издание Mirror со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании, для синдрома Кавасаки характерны следующие симптомы:
1. Повышенная температура в течение пяти дней и более.
2. Сыпь.
3. Увеличение лимфоузлов шеи.
4. Покраснение пальцев рук или ног.
5. Покраснение глаз.
6. Сухость и растрескивание губ.
7. Диарея.
Заметив у ребёнка эти симптомы, нужно немедленно обратиться к врачу. Чем раньше начнётся лечение, тем лучше.
Для лечения синдрома Кавасаки применяются внутривенные инъекции иммуноглобулинов и другие средства.
Подобные симптомы уже зафиксированы у некоторых детей, болеющих COVID-19, в пяти европейских странах и 14 штатах США.
К слову, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, как коронавирус атакует внутренние органы человека.