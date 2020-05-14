14.05.2020

2020-05-14 16:15:03

«Летающая тарелка» появилась во владимирском Патриаршем саду

Эту весну владимирский Патриарший сад встречает с новой оранжереей. Работы в новом помещении начались только в прошлом году. Как преобразилась "летающая тарелка" сада юннатов, расскажет Екатерина Максимова.

Оранжерею сотрудники сада называют "летающей тарелкой" не только за округлую форму. Современная техническая начинка заставит позавидовать, пожалуй, любого садовода. Возможности вентиляции и регуляции температурных режимов здесь осваивают до сих пор. Хозяйка оранжереи - Наталья Валерьевна. Как хороший воспитатель - внимательная, заботливая, умеет разводить "драчунов" и гордится успехами каждого подопечного.

Наталья Парамонова, главный специалист отдела защищенного грунта МОУ ДО «Патриарший сад»: «Это наше чудо, которое расцвело первый раз и, вот видите, к 9 мая. Какая это для нас радость! Это не купленное растение, а выращенное нашими юннатами из маленького семечка. И этому растению уже много лет. Опыт был начат в старой оранжерее и вот, видите, в новой оранжерее оно зацвело».

Ещё одна радость - цветущий кактус. В новой теплице первые появился бутон у опунции.

Наталья Парамонова, главный специалист отдела защищенного грунта МОУ ДО «Патриарший сад»: «Прирост его в этом году составил где-то в районе 50 см.

Судя по тому, как они здесь растут, и то, что начали цвести - это уже говорит о том, что им здесь вольготно, комфортно и всё, что их окружает - другие растения - их ничем не угнетает».

Несмотря на то, что многие растения были подарены саду, а какие-то выращены здесь юннатами, на доведение оранжереи до ума пошло ещё 16 миллионов собственных средств. На 200 квадратных метрах соседствуют около тысячи растений. Здесь очень ждали начала сезона экскурсий, чтобы показать всю эту красоту гостям. Но увы.

Инна Рычкова, директор МОУ ДО «Патриарший сад»: «Обычно при наступлении сезона все денежные средства, которые на хозрасчетной основе нам удается заработать, сразу направляем в сад, потому что развитие сада требует хороших материальных вложений. Есть уже определенные сметы, определенные планы, определенные проекты - они, конечно, немножко сейчас у нас отдаляются. Но, я надеюсь, что мы форсированно начнем свой туристический сезон летний и заработаем денежные средства, которые необходимы для реализации всех проектов».

Один из проектов - новые саженцы Владимирской вишни, которые здесь выращивают по особой технологии зелёного черенкования. И получают неплохой процент укореняемости.

Инна Рычкова, директор МОУ ДО «Патриарший сад»: «Раньше было во Владимире 400 садов, которые были полноценные и ориентированные именно на вишню и её разнообразие. ы потеряли просто в количественном составе эти все моменты. И нам очень важно возродить в количественном составе нашу владимирскую вишню. Если нам удастся провести при помощи технологий такое продвижение, скажем так, этого бренда, когда туманная установка нам позволит размножать черенки вне сезона, и давать возможность на малых площадях получать как можно больше растений, я думаю, мы двинемся по развитию в плане развития даже бренда города Владимир через интернет-магазин и так далее».

Михаил Артамкин, специалист по садоводству МОУ ДО «Патриарший сад»: «Владимирская на всю Россию знаменита, но мы в саду выделяем 5 подсортов. Это вишня родителева. Значит, темная ягода, крупная, десертного вкуса. Это то, за чем все люди охотятся. Приходят и именно её называют владимирской. Однако, ещё есть вишня васильевская, сайка, левинка - это сейчас вот деревья цветут. Это высокие деревья, такие мощные. То есть, если родителева вишня где-то около 3-х метров высотой, пониклые ветви, удобно её собирать, то это - большие деревья. И беличья. Это всё подсорта владимирской вишни».

Что касается образовательных проектов Патриаршего, то все они перешли на удалёнку. Зато теперь не только воспитанникам сада, но и всем желающим стали доступны учебные материалы юных натуралистов. Можно начать изучать зеленые технологии, основы ландшафтного дизайна, присоединиться к работе театрального кружка или изучать английский. А ещё - узнать, как обустроить домашний огород.

Елена Тигрова, заместитель директора МОУ ДО «Патриарший сад»: «Гидропонным методом мы выращиваем томаты. Посмотрите, они выращиваются в растворе. Не надо обрабатывать землю, не надо думать полил ты, не полил растения. Сорняки, которые конкуренты за питательные вещества. Здесь - всё скомпановано так, как надо».

Инна Рычкова, директор МОУ ДО «Патриарший сад»: «Учебный год заканчивается, мы его, я считаю, прошли при всех трудностях очень хорошо, потому что и результативности добились наши воспитанники. Мы принимаем участие в конкурсах и сейчас в дистанционном порядке».

Сейчас на станции идут только самые необходимые работы, чтобы сад был по-прежнему готов принять гостей.

Наталья Парамонова, главный специалист отдела защищенного грунта МОУ ДО «Патриарший сад»: «В этом году мы решили сделать небольшую площадку для молодоженов, чтобы они здесь могли отдохнуть, сфотографироваться. Это ещё не всё, что мы надумали здесь сделать, будем её, конечно, дорабатывать».

В «царстве» Натальи Валерьевны планируют обустроить пруд с золотыми рыбками и водными растениями, здесь будет звучать музыка и звуки птиц, появятся хищные растения. Ещё здесь с удовольствием примут в добрые руки элеутерококк. Постепенно новая оранжерея становится жемчужиной "Патриаршего сада". Которую, хочется надеяться, в скором времени смогут увидеть владимирцы.

Екатерина Максимова, Александр Чернышёв

«Вести-Владимир»

