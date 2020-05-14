Пресс-служба московского Локомотива объявила об уходе Юрия Семина с поста главного тренера клуба. Совет директоров железнодорожников принял решение не продлевать с 73-летним специалистом контракт, который заканчивается 31 мая.

Пресс-служба московского "Локомотива" объявила об уходе Юрия Семина с поста главного тренера клуба. Совет директоров "железнодорожников" принял решение не продлевать с 73-летним специалистом контракт, который заканчивается 31 мая."Совет директоров и менеджмент клуба выражают огромную благодарность и признательность Юрию Павловичу Семину за его многолетнюю работу, – говорится на официальном сайте столичной команды. – С его именем связаны самые яркие победы в истории клуба. Юрий Семин навсегда останется в сердцах всех болельщиков".Выражаем огромную благодарность и признательность Юрию Сёмину, у которого 31 мая 2020 года истекает срок действия контракта. С его именем связаны самые яркие победы в истории клуба. Юрий Палыч навсегда останется в сердцах всех болельщиков!#СпасибоПалыч pic.twitter.com/82iyk5qqUw— «Локомотив»