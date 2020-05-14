Белорусский лидер Александр Лукашенко решил не благодарить Россию за гуманитарную помощь в канун Дня Победы. Зато государственные СМИ республики зашлись в восторге и щенячьей радости от прибытия груза из Китая.

Белорусский лидер Александр Лукашенко решил не благодарить Россию за гуманитарную помощь в канун Дня Победы. Зато государственные СМИ республики зашлись в восторге и щенячьей радости от прибытия груза из Китая.Накануне Дня Победы из России прибыл третий гуманитарный груз для Белоруссии. В соседнюю республику было доставлено 50 тысяч масок, несколько десятков тысяч перчаток, четыре тонны дезинфицирующих средств, респираторы и защитные костюмы, а также препараты для лечения коронавируса.Но слов благодарности от президента Александра Лукашенко Россия не услышала. Вместо этого Лукашенко начал жаловаться на качество российских тестов на коронавирус, а местные чиновники заявили, что помощи от Москвы они не просили. Однако позже российские дипломаты подтвердили факт запроса.Зато на гуманитарную помощь из Китая подконтрольные Лукашенко государственные СМИ республики отреагировали совсем по-другому. Как отмечает портал "ПолитНавигнатор", белорусские журналисты делают комплиментарные репортажи о прибытии китайского груза. При этом более половины доставленных товаров были куплены Минском у Пекина.Коронавирусом в Белоруссии на 14 мая заразились свыше 25 тысяч человек, за последние сутки подтверждено 952 новых случая. За период эпидемии выздоровели 7 711 человек, 146 пациентов скончались.не стал вводить жесткие карантинные меры из-за коронавируса в Белоруссии. В республике работают магазины, кафе, парикмахерские и другие заведения, в школах и вузах продолжается учебный год.14 Май 2020 в 1:06 PDT