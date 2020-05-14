Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь высказался по поводу цены российского газа. По его словам, Европа получает его дешевле, чем Минск.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь высказался по поводу цены российского газа. По его словам, Европа получает его дешевле, чем Минск.В ходе встречи с премьер-министром страны Лукашенко отметил, что Россия в это "непростое время" продает природный газ в Европу по цене до 70 долларов, но не по 127 долларов, как для Белоруссии.Александр Григорьевич заявил, что это не дело. "Я уже не говорю про год 75-летия Победы", — отметил Лукашенко, отсылаясь к стоимости российского газа для Германии.Премьер-министр Белоруссии отметил во время встречи с главой государства, что их страна имеет большие шансы договориться с Россией о снижении цены, сообщает БЕЛТА.В феврале этого года Лукашенко заявил, что справедливая цена российского газа для Минска — 90 долларов за тысячу кубометров.