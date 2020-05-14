Майские метели обрушились на Мурманскую область. Циклон, пришедший на Кольский полуостров, преподнес сюрприз жителям, передает ГТРК Мурман. Ветер до 25 метров, сильные осадки — все это стало причиной закрытия некоторых региональных дорог, в том числе, участков федеральной трассы.

Майские метели обрушились на Мурманскую область. Циклон, пришедший на Кольский полуостров, преподнес сюрприз жителям, передает ГТРК "Мурман".Ветер до 25 метров, сильные осадки — все это стало причиной закрытия некоторых региональных дорог, в том числе, участков федеральной трассы. Особенно сильно непогода разыгралась в восточной части области. Как рассказала замначальника мурманского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Куринова, за 12 часов выпало до 29 мм осадков. Сейчас центр циклона находится на востоке Баренцева моря.МЧС сохранило штормовое предупреждение до 6 утра 15 мая. Лишь завтра днем стихия постепенно будет отступать. Под усиленным контролем находятся линии электропередач. Инспекторы ГИБДД призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения, а тех, кто уже перешел на летнюю резину, — временно воздержаться от поездок.