Французский полузащитник Адриен Рабьо продолжает забастовку по отношению к своему нынешнему клубу – итальянскому "Ювентусу". Хавбек отказывается прибыть в Турин в знак протеста против общего для игроков снижения зарплат. Тем временем мама-агент игрока ищет ему команду в Англии.Вероника Рабьо, которая является агентом для своего сына-футболиста, давно мечтает, чтобы Адриен играл в Англии. И вот, по сообщениям инсайдеров, семейство Рабьо решило, что ситуация с "Юве" дает им возможность уехать из Италии на Туманный Альбион. Мама Рабьо ведет переговоры с двумя клубами – "Ньюкаслом" и "Эвертоном".Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти знаком с Рабьо по совместной работе в "Пари Сен-Жермен", напоминает журналист Николо Скира. "Ньюкасл" находится в стадии предпродажной подготовки арабскому холдингу, представители которого уже ведут переговоры с рядом игроков. Кроме того, Рабье интересуется и "Манчестер Юнайтед".Adrien #Rabiot could leave #Juventus in the next months. His mother and agent Veronique has talked with #Newcastle and #Everton (Ancelotti estimates him since the times at PSG). #transfers #NUFC #EFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 13, 2020