Уже с завтрашнего дня, 15 мая, в Москве начнется массовое тестирование на коронавирус. Сейчас в столице делают около 40 тысяч анализов в день методом ПЦР, который показывает, есть или нет у человека COVID-19. Планируется ежедневно проводить до 200 тысяч анализов на антитела, которые покажут, переболел ли гражданин, находится ли он в острой стадии или вообще не встречался с вирусом.

Уже с завтрашнего дня, 15 мая, в Москве начнется массовое тестирование на коронавирус. Сейчас в столице делают около 40 тысяч анализов в день методом ПЦР, который показывает, есть или нет у человека COVID-19. Планируется ежедневно проводить до 200 тысяч анализов на антитела, которые покажут, переболел ли гражданин, находится ли он в острой стадии или вообще не встречался с вирусом. Тестирование будет бесплатным, приглашения разошлют по СМС. По итогам массового скрининга власти будут принимать решение о смягчении условий карантина.Они похожи на тест-полоски на беременность. Сначала на устройство наносят образцы плазмы крови, затем — специальный раствор. 15 минут ожидания и результат готов. При считывании реакции в зоне IgG можно увидеть антитела — это говорит о том, что данный человек уже переболел коронавирусом. Это значит, что к COVID-19 формируется иммунитет.Медики уверяют — массовое тестирование на антитела позволит выявить и тех, кто находится в острой фазе заболевания, и тех, кто имеет антитела к инфекции."Мы договорились с клиническим комитетом запустить на этой неделе огромную скрининговую систему, которая еженедельно будет мониторить ситуацию в Москве и давать очень достоверный процент людей, которые переболели или болеют коронавирусом", — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.Уникальная скрининговая система — ее задача протестировать как можно больше человек. В планах столичных властей проводить до 200 тысяч тестов в сутки, анализ будет бесплатным. Приглашение сдать кровь придет по СМС. Первых участников эксперимента выбрали случайным образом."Уже сегодня 70 тысячам москвичей направлены СМС и уведомления по почте о том, что мы предлагаем им поучаствовать в таком эксперименте. Как только мы отработаем технологию, всем жителям города будет доступен этот метод", — сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Первые желающие сдать тест на антитела уже в лабораториях. Процедура занимает пару минут. Приходят люди в основном из любопытства. Например, переболели недавно с температурой и кашлем, но был ли это коронавирус?Тест-система позволит определить фазу заболевания коронавирусом. Если при уже привычном ПЦР-тесте регистрируется наличие следов возбудителя заболевания, то здесь уже реакция организма в виде выработки антител. То есть, если человек уже переболел, в крови появляется специфический белок — иммуноглобулин G. Он отвечает за долгосрочный иммунитет к COVID-19. Иммуноглобулины M определяются в том случае, если вирус попал в организм совсем недавно."Использование обоих методов позволяет регистрировать наличие инфекционного процесса с двух сторон: наличие возбудителя с помощью полимеразной цепной реакции и наличие реакции организма с помощью регистрации антител", — прокомментировал руководитель отдела лабораторной диагностики НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Михаил Годков.Плазму переболевших пациентов сегодня успешно переливают тяжелым больным. Антитела блокируют вирус, проникнуть в клетку организма он больше не может и погибает. По последним данным, подтвержденных случаев повторного заражения еще не было. Впрочем, времени прошло еще не так много."Сказать, что наличие иммуноглобулинов G будет стойким, и пациенты никогда не заразятся вновь, мы пока не можем — нет таких данных. Мы не так давно знакомы с этим вирусом", — пояснила заведующая Центром аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 Дарья Фомина.Точность теста, говорят медики, порядка 98 процентов. Такой анализ поможет определить уровень коллективного иммунитета к коронавирусу. Итоги исследований на антитела могут быть использованы для создания вакцины.