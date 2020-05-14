Экспорт нефти из России по нефтепроводу Дружба упал в мае на 20% к показателю в апреле до 675 тысяч баррелей в сутки (б/с), сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА). Поставки нефти по Дружбе сократились в апреле на 15% из-за низкого спроса в Европе.

Экспорт нефти из России по нефтепроводу "Дружба" упал в мае на 20% к показателю в апреле до 675 тысяч баррелей в сутки (б/с), сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА). Поставки нефти по "Дружбе" сократились в апреле на 15% из-за низкого спроса в Европе.Между тем добыча нефти и газового конденсата в России сократилась в начале мая до 9,45 миллиона б/с, приближаясь к цели в 8,5 миллиона б/с в рамках сделки ОПЕК+, которая оставляет за рамками соглашения добычу конденсата.По оценкам Минэнерго, российские нефтеперерабатывающие мощности сократятся в мае на 1 миллион б/с, при этом предварительные графики предполагают сокращение морского экспорта на 800 тысяч б/с, поясняет МЭА.Добыча нефти и конденсата в России выросла в апреле до 11,35 миллиона б/с, что на 50 тысяч б/с выше показателя в марте и на 110 тысяч б/с выше показателя в апреле 2019 года.Если исключить из статистики конденсат, добыча которого составляет 900 тысяч б/с, то добыча нефти в России достигла в апреле 10,45 миллиона б/с, что на 1,95 миллиона б/с выше показателя в начале мае (8,5 миллиона б/с).