Несмотря на похолодание, медведь Мансур открыл купальный сезон. Для обитателя калужского аэродрома Орешково наполнили бассейн, вода в котором была спущена в зимний период. Так что питомец летчиков провел майские праздники в бодром настроении, передает ГТРК Калуга.

Несмотря на похолодание, медведь Мансур открыл купальный сезон. Для обитателя калужского аэродрома "Орешково" наполнили бассейн, вода в котором была спущена в зимний период. Так что питомец летчиков провел майские праздники в бодром настроении, передает ГТРК "Калуга".Видеокамеры зафиксировали, как косолапый забрался в бассейн, а затем — на скейтборд, чтобы плавать было еще интереснее. Отметим, что приучать авиамедведя, как его называют в Интернете, к воде начали еще с детства.Сохранились ролики, как в 2016 году маленький медвежонок вместе со своим хозяином Андреем купается в водоеме. Сейчас Мансур стал взрослым. Косолапый знает толк в водных процедурах, общении и вкусной пище.