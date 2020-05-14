С 12 мая в Москве возобновилась работа промышленных предприятий и строек. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявлял, что к работе возвращаются еще 500 тысяч человек. Но это создает риск ускорения распространения коронавируса COVID-19, предупредил столичный градоначальник.

С 12 мая в Москве возобновилась работа промышленных предприятий и строек. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявлял, что к работе возвращаются еще 500 тысяч человек. Но это создает риск ускорения распространения коронавируса COVID-19, предупредил столичный градоначальник."Все предприятия заинтересованы в том, чтобы там не возникли очаги заражения, — подчеркнул Собянин, отвечая на вопрос Дмитрию Щугорева на канале "Россия 24". – Но несмотря на все предосторожности, тем не менее, мы все равно понимаем, что потенциально риск возрастает при том, что включаются в работу сотни тысяч людей, сотни тысяч людей начали активно перемещаться по городу и контактировать".Риск распространения инфекции в Москве остается, поэтому пока закрыты парикмахерские и салоны красоты. Когда они откроются – это самый сложный вопрос, признался Сергей Собянин.При этом осложнений ситуации с коронавирусом в Москве после майских праздников маловероятна. По словам Собянина, в праздничные майские дни передвигалось по городу столько же людей, сколько и в будние дни. Но делать окончательные выводы, отметил мэр, можно только через неделю-две, когда закончится инкубационный период."Без нашего постоянного ответственного поведения ничего не получится", — настаивает московский мэр.Это в первую очередь касается ношения масок и перчаток в транспорте и магазинах. Вопрос об эффективности масок и перчаток для защиты от коронавируса задала пожилая москвичка Ирина Костромина. Сергей Собянин признал, что споры об эффективности масок идут даже среди инфекционистов."К примеру, если я сейчас нахожусь без маски, а все рядом окружающие меня находятся в маске, то я в значительной безопасности, потому что маска не дает распространяться вирусу от тех людей, кто в маске, — пояснил московский градоначальник. — Но если они находятся без маски, а я в маске, а среди них зараженные коронавирусом, то я не защищен. Маска снаружи не даст защиту, поэтому очень важно, чтобы все участники были в масках, тогда происходит двойная защита, тогда это работает. Все это вместе, конечно, в какой-то доле даст эффект, в какой-то доле защитит вас и окружающих и снизит накал распространения вируса. Это очень важно".Сергей Собянин надеется, что Москва сохранит баланс между увеличением количества работающих и желанием стабилизировать эпидемическую ситуацию."Сейчас маски и перчатки — это обязательное требование, — подчеркнул московский мэр. — В противовес тому, что снова вышли на работу сотни тысяч людей, ужесточились требования к средствам защиты".12 мая за отсутствие средств защиты при проезде в общественном транспорте в Москве уже оштрафованы две сотни пассажиров.При этом Сергей Собянин констатировал, что количество больных, поступающих в больницы с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии снижается."А количество выписываемых, наоборот, увеличивается, — подчеркнул Сергей Собяини. — И в результате у нас нагрузка на коечный фонд, нагрузка на наши ковидные стационары уменьшается Это замечательная история, но главное, чтобы она дальше продлилась".Коэффициент передачи инфекции в Москве уже четыре дня ниже единицы. 12 мая он снизился до 0,88. Это свидетельствует о затухании распространения коронавируса.