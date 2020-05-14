Глава американского Минфина Стивен Мнучин сообщил о том, что Вашингтон начинает медленно снимать ограничения, действующие в экономике страны в связи с борьбой с коронавирусом. При этом он отметил, что излишнее промедление может нанести серьезный ущерб.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что экономика страны начнет медленно открываться после ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса. При этом глава американского казначейства предупредил, что излишнее промедление может нанести серьезный экономический ущерб."Мы собираемся медленно открывать экономику, — сообщил Мнучин в интервью Fox News, – но есть также риск, что если мы будем ждать слишком долго, то есть риск уничтожения экономики США".По словам Мнучина, он ожидает, что II квартал будет "довольно плохим", но если открытие и восстановление экономики пройдут ​​благополучно, последующие кварталы продемонстрируют более позитивную динамику и уже в следующем году США вернутся к "хорошим показателям".Стивен Мнучин также прокомментировал инициативу демократов из палаты представителей, которые настаивают на выделении еще одного пакета помощи объемом более $3 триллионов. Такая мера более чем вдвое увеличит общий объем помощи. При этом, как писали ранее "33Live.Ruру", многие скептически относятся к данной инициативе, напоминая о том, что дефицит бюджета уже достиг критической отметки и если не остановить печатный станок сейчас, то можно слишком дорого заплатить за это в будущем.По словам главы американского Минфина, в целом администрация Трампа не против того, чтобы в перспективе нарастить объемы помощи, но спешить с этим она не намерена и не собирается принимать соответствующее решение "на этой или следующей неделе". "Мы не собираемся торопиться", – пояснил Мнучин. Ранее же президент США Дональд Трамп уже назвал пакет помощи, продвигаемый демократами, "нежизнеспособным".