Министр культуры России Ольга Любимова вылечилась от коронавируса и вернулась к работе. По ее словам, она чувствует себя хорошо.

Министр культуры России Ольга Любимова вылечилась от коронавируса и вернулась к работе. О болезни министра стало известно 6 мая."Да, врачи меня выписали, я вышла и приступила к работе, — рассказала министр ТАСС. — Чувствую себя хорошо".По ее словам, болезнь протекала в легкой форме, поэтому она лечилась дома почти три недели. О госпитализации речь не шла.Ранее Любимова рассказывала, что у нее была невысокая температура по вечерам, что давало ей возможность работать из дома. Она оставалась на связи со своими коллегами, со всеми подразделениями министерства и с профессиональным сообществом.Также ранее стало известно о том, что COVID-19 заразился премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.