В МВД опровергли сообщения правозащитников о росте случаев домашнего насилия во время объявленного в России режима самоизоляции.

В МВД опровергли сообщения правозащитников о росте случаев домашнего насилия во время объявленного в России режима самоизоляции."Утверждения представителей некоторых общественных организаций не нашли объективного подтверждения. В апреле 2020 года зарегистрировано на 9% меньше, чем в апреле 2019 года, посягательств в сфере семейно-бытовых отношений", — заявили РИА Новости в ведомстве.При этом в министерстве подчеркнули, что число зарегистрированных случаев причинения тяжкого вреда здоровью снизилось на 14,6%.Ранее руководители сразу нескольких центров помощи жертвам насилия сообщали, что число обращений к ним вовремя самоизоляции значительно возросло.В МВД также считают, что не оправдались и прогнозы о росте преступлений среди мигрантов. Количество преступлений среди иностранных граждан снизилось на 1,2%, в том числе по убийствам — на 2%, разбоям — на 8,1%, грабежам — на 9,4%, кражам — на 5,5%. А число уличных преступлений в целом уменьшилось на 7,1%.При этом количество киберпреступлений, совершенных за четыре месяца 2020 года, наоборот значительно возросло."Рост IT-преступности составил 82,4%", — указали в ведомстве.Что же касается новой статьи Уголовного Кодекса РФ об ответственности за распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, то в апреле было зафиксировано 21 такое преступление, указали в МВД.