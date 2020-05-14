Бороться и искать, найти и не сдаваться – это девиз не только Саньки Григорьева из фильма Два капитана, но и сыгравшего эту роль актера и режиссера Бориса Токарева. Об этом он и его супруга актриса Людмила Гладунко рассказывают в Судьбе человека.

"Бороться и искать, найти и не сдаваться" – это девиз не только Саньки Григорьева из фильма "Два капитана", но и сыгравшего эту роль актера и режиссера Бориса Токарева.Эта роль стала для молодого актера поистине звездной: ему мешками приходили на "Мосфильм" восторженные письма, в том числе и от поклонниц.Но сердце Бориса со школьных лет принадлежало Людмиле Гладунко: их подростками отобрали на главные роли в картину "Где ты теперь, Максим?"С тех пор уже полвека они идут по жизни вместе, "как два капитана", признается актер в "Судьбе человека".Интересно, что на момент встречи с Людмилой Борис уже сыграл главные роли в трех картинах: в 15 лет Токарев оказался на одной съемочной площадке с Ниной Ургант, Виктором Авдюшко и Вией Артмане.Однако перед окончанием школы Борис с Людмилой, договорившиеся после съемок делать все вместе, стали ездить на подготовительные курсы не в творческий вуз, а в университет. Людмила – на механико-математический, а Борис – на химический факультет."Целый год я ездил туда с одной целью – увидеть ее", – вспоминает Борис Васильевич.Правда, потом они вместе оказались ВГИКе, а после дипломного спектакля – в ЗАГСе.Почему невеста рыдала после церемонии бракосочетания? Действительно ли она не хотела замуж, и почему все-таки согласилась пойти под венец?Почему Токарев пошел вслед за супругой в режиссуру?Как она вытаскивала мужа, когда врачи сказали, что сердце Бориса Васильевича "мертвое на 90 процентов", и как сейчас супруги вместе борются со страшным диагнозом, который поставили Людмиле?В "Судьбе человека с Борисом Корчевниковым" – Борис Токарев и Людмила Гладунко.