В Катаре с 17 мая носить маски обязаны все, кто выходит из дома, без исключения. Обеспечить соблюдение режима власти эмирата решили с помощью огромных штрафов и угрозы тюремного заключения.

Власти Катара объявили о введении на территории государства режима обязательного ношения масок с 17 мая. Надевать респираторные средства индивидуальной защиты должны все, кто выходит из дома, сообщают местные информагентства.Для того чтобы гарантировать соблюдение объявленных мер, власти решили ввести серьезные санкции в отношении нарушителей. Как сообщает Financial Times со ссылкой на информагентство Катара, гражданам, не носящим маску, в лучшем случае грозит штраф в размере 200 тысяч катарских риалов ($55 тысяч). Однако "спасибо, что взял деньгами" еще не самый жесткий вариант наказания. В некоторых случаях нарушителям масочного режима грозит тюремное заключение на срок до 3 лет.Никаких аргументов в защиту нарушителей режима быть не может: закон обязывает "всех граждан и жителей при выходе из дома по любой причине носить маски, за исключением случаев, когда человек находится за рулем автомобиля и едет в нем один", цитирует QNA министерство внутренних дел эмирата.