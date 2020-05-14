Пресс-служба клуба КХЛ Нефтехимик сообщила о переходе в команду нападающего Александра Кучерявенко. 32-летний форвард подписал соглашение с нижнекамцами, рассчитанный на один год.

Пресс-служба клуба КХЛ "Нефтехимик" сообщила о переходе в команду нападающего Александра Кучерявенко. 32-летний форвард подписал соглашение с нижнекамцами, рассчитанный на один год."Мы рады приветствовать Александра в команде и желаем успешного сезона!", – говорится на официальном сайте "Нефтехимика".⚡ОФИЦИАЛЬНО⚡Хоккейный клуб «Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Александром Кучерявенко (27.08.1987, 181/86, хват правый) сроком на один год.Мы рады приветствовать Александра в команде и желаем успешного сезона! pic.twitter.com/TlSPCf5uUT— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) May 14, 2020Кучерявенко ранее играл за "Спартак", "Салават Юлаев", СКА, "Витязь", "Авангард" и "Автомобилист", в составе которого в сезоне-2019/20 принял участие в 35 играх, забросил три шайбы и отдал девять результативных передач.