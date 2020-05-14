У 19 процентов россиян за время самоизоляции улучшились отношения в семье. При этом 10 процентов респондентов отметили, что их отношения с родными за период самоизоляции испортились. Таковы данные опроса, которое провел Исследовательский центр портала Superjob.ru.

У 19 процентов россиян за время самоизоляции улучшились отношения в семье. Таковы данные опроса, которое провел Исследовательский центр портала Superjob.ru.По результатам исследования, 10 процентов респондентов отметили, что их отношения с родными за период самоизоляции испортились. Из них 7 процентов просто заявили об ухудшении, а у 3 процентов отношения испортились настолько, что они подумывают о разводе с супругами.Мужчины о проблемах в отношениях заявляли чаще, чем женщины (8 процентов против 5). Однако среди желающих развестись больше женщин (5 процентов против 3).Большинство опрошенных – 58 процентов – заявили, что самоизоляция никак не повлияла на их отношения с родственниками: атмосфера внутри семьи осталась благополучной. Из тех 19 процентов, кто заявил, что за этот период их отношения с родными улучшились, 6 процентов отметили, что самоизоляция помогла им осознать: они живут с лучшим в мире партнером.Согласно опросу, большинство россиян (58%) считают, что самоизоляция никак не повлияла на их семейные отношения, которые по-прежнему хорошие.Опрос проводился 12-13 мая 2020 года среди 1600 россиян, состоящих в браке, в возрасте старше 18 лет. Исследование проводилось в 336 населенных пунктах во всех федеральных округах России.Ранее сообщалось, что на фоне пандемии коронавируса по всему миру стали фиксировать рост домашнего насилия. Проблема обострилась из-за ограничений на выход из дома. Впрочем, что касается России, то 14 мая в МВД опровергли сообщения правозащитников о росте случаев домашнего насилия во время режима самоизоляции.