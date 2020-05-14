В Лас-Вегасе подстрелили вооруженного пьяного дебошира. Выслеживание хулигана попало на видео, снятое камерами дрона и полицейских.

В Лас-Вегасе подстрелили вооруженного пьяного дебошира. Выслеживание хулигана попало на видео, снятое камерами дрона и полицейских.В воскресенье, 10 мая, в полицию сообщили о нарушителе, беспорядочно стреляющим возле многоквартирного дома. Для его поимки офицеры использовали беспилотные аппараты. С помощью них дебошир был обнаружен на балконе третьего этажа.Мужчина некоторое время целился в дрон, однако вернулся в свое жилище, так и не выстрелив. Тем временем, офицеры заблокировали выходы и приготовились к штурму.Вскоре хулиган попытался вырваться на улице, держа оружие в руках, был подстрелен, задержан и отправлен в больницу.Нарушителем оказался 42-летний местный житель. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии. О причине его буйного поведения не сообщается.