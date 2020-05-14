В Петрозаводске инспектор ДПС не справился с управлением и снес светофор. Инцидент попал на видео, снятое камерой наблюдения.

В Петрозаводске инспектор ДПС не справился с управлением и снес светофор. Инцидент попал на видео, снятое камерой наблюдения.За мгновение до аварии путь патрульного автомобиля преградил велосипедист, выехавший, не спешившись, на пешеходный переход.Очевидцы сообщили, что машина полицейских двигалась со включенными проблесковыми маячками и сиреной. Дорога при этом была мокрой.Издание "Столица на Onego.ru" сообщило, ссылаясь на пресс-службу МВД Карелии, что полицейские проводят проверку инцидента.В результате аварии никто не пострадал.