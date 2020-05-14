Вратарь-ветеран Пепе Рейна, права на которого принадлежат итальянскому Милану, может перейти во французский Пари Сен-Жермен. Чемпионы Франции подыскивают опытного сменщика для Кейлора Наваса и 37-летний чемпион мира и Европы в составе сборной Испании, похоже, устраивает всех в Париже.

Вратарь-ветеран Пепе Рейна, права на которого принадлежат итальянскому "Милану", может перейти во французский "Пари Сен-Жермен". Чемпионы Франции подыскивают опытного сменщика для Кейлора Наваса и 37-летний чемпион мира и Европы в составе сборной Испании, похоже, устраивает всех в Париже.Рейна готов стать вторым номером "ПСЖ", подменяя Наваса в случае необходимости, сообщает издание Footmercato. "Милан" же готов расстаться с Рейной, чтобы не платить ему 3 млн евро в год. С января 2020 года Рейна на правах аренды выступает за английский клуб "Астон Вилла".Ранее Рейна выступал за "Барселону", "Вильярреал", "Ливерпуль", "Наполи" и "Баварию", став первым в истории футбола голкипером, который играл в чемпионатах четырех из пяти европейских ведущих лиг – Испании, Англии, Италии и Германии. Если он попадет во Францию, то соберет полный комплект Топ-5 Старого Света.