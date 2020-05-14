Единый госэкзамен в России перенесли с 8 июня на более поздний срок. Новые даты Минпросвещения обещает назвать в ближайшее время. Изменения коснутся и списка предметов для тех, кто поступает в вузы.

Единый госэкзамен в России перенесли с 8 июня на более поздний срок. Новые даты Минпросвещения обещает назвать в ближайшее время. Изменения коснутся и списка предметов для тех, кто поступает в вузы.Заявление министерства просвещения, которого напряженно ждут 11-классники и их родители пока не стало окончательным. Сейчас три ведомства — министерство просвещения вместе Минздравом и Роспотребнадзором — следят за тем, как ведет себя COVID-19 в разных регионах страны. В зависимости от этого и назовут даты проведения ЕГЭ. Об одном сейчас говорят уверенно: эти важнейшие итоговые экзамены будут проводиться во всей нашей стране в соответствии с одним расписанием."Сегодня мы точно можем сказать, что не сможем провести экзамен 8 июня. Нам придется провести его в более позднее время. Мы надеемся, что это произойдет в июне, но это зависит от развития ситуации с коронавирусной инфекцией", — сообщил Дмитрий Глушко, заместитель министра просвещения РФ.И чиновники, и преподаватели призывают не паниковать. Выпускники давно знали, что ЕГЭ перенесут. Ранее называли июль и даже август . Здесь есть безусловный плюс — времени подготовиться прицельно теперь больше. В отличии от Германии, где всех школьников оставили на второй год, в России ситуация куда более спокойная. Российский учебный процесс построен так, что в четвертой четверти закрепляют пройденный материал.Конечно, ЕГЭ будет проводиться несколько иначе. Во-первых, это касается мер предосторожности - нужно обезопасить детей и самих педагогов. Во-вторых, касается тех, кто хочет поступить в вуз. Помимо русского и математики им надо определиться с двумя другими испытаниями."Те выпускники, которые планируют продолжить обучение в одном из вузов России, должны выбрать экзамены для поступления в вуз и сдать соответствующий экзамен ЕГЭ. Это будут два экзамена, которые выпускник выбирает в зависимости от вуза и факультета", — сказал Глушко.Совсем недавно звучали предложения, отменить ЕГЭ вовсе и поставить итоговые оценки 11-классикам, исходя их успеваемости за последние два года. Заслуженный учитель Евгений Ямбург с этим не согласен."Почему нельзя ставить оценки по результатам учебного года, а были такие популистские предложения. Потому что цена отметки разная, это одна сторона. Вторая — а как вузы проконтролируют? Сегодня можно подавать документы в четыре вуза, а сейчас они смогут в десять подавать? Этот момент опасен", — считает заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург.Уже известно что экзамены после 9-го класса отменили, оценки учитель ставит по итогам учебного года. Документы в профессиональные училища и лицеи ребята подают онлайн. Все вопросы можно задать специалистам на горячей линии.