Солистка группы Винтаж рассказала о своих впечатлениях от участия в музыкальном шоу Маска на НТВ. Кроме того, она раскрыла финансовые детали проекта.

Солистка группы "Винтаж"рассказала о своих впечатлениях от участия в музыкальном шоу "Маска" на НТВ. Кроме того, она раскрыла финансовые детали проекта.Певице изначально не понравился огромный костюм Попугая, приготовленный для нее.На первой же репетиции Анна Плетнева упала в обморок.Дело в том, что костюм мешал ей двигаться, аогромный клюв закрывал глаза. Исполнительница чувствовала себя "чучелом". Она даже хотела покинуть шоу "Маска" уже после первой репетиции. Однако в этом случае, по контракту, звезда должна была бы заплатить неустойку в размере пяти миллионов рублей.В итоге Анна Плетнева пошла на хитрость, выдав максимум подсказок о себе, чтобы жюри быстрее отправило ее домой. Но увидев все по телевизору, она поняла, что шоу "Маска" – это круто.30 Апр 2020 в 2:30 PDTНапомним, победителем стал молодой певец Анатолий Цой. Он выступал под маской Льва, одолев в финале Ларису Долину, которая скрывалась в образе Оленя.