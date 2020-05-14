В обществе сейчас активно обсуждаются публикации в зарубежных СМИ с обвинениями в манипуляциях и занижении смертности в России от коронавируса. Профессор Владимир Стародубов считает, что все это плод воображения журналистов.

В обществе сейчас активно обсуждаются публикации в зарубежных СМИ с обвинениями в манипуляциях и занижении смертности в России от коронавируса."Это плод воображения журналистов. Проблема в том, что не совсем компетентные люди берут определенные цифры и интерпретируют их так, как хотят", — заявил в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" директор ФГБУ ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Владимир Стародубов.По словам профессора, у медиков есть понятие деонтологии (совокупность этических норм при выполнении медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей), и врачебное сообщество никогда не делало и не сделает так, чтобы изменить диагноз пациента.Весь мир работает по рекомендациям ВОЗ и пользуется ими, в том числе и Россия. Владимир Стародубов подтвердил, что если человек умер от инфаркта миокарда и у него положительный тест на коронавирус, то в этом случае он не попадает в статистику, а если была внебольничная пневмония и COVID-19, то тогда смерть ставится, скорее всего, от коронавируса.Доктор медицинских наук считает, что, производя статистический анализ только по одному месяцу и по одному городу, делать глубоко идущие выводы непрофессионально."Две недели назад говорили, что Москва скрывает 20 тысяч заразившихся коронавирусом. Потом скажут, что моргов не хватает и так далее", — возмутился врач.По предварительным данным, смертность в первую очередь увеличилась от сердечно-сосудистой патологии и онкологии. По мнению Владимира Стародубова, это две основные причины, которые являются наиболее массовыми по всей России."Вышли эти статьи, мы начинаем их обсуждать. Что, у нас другой работы нет? Их специально и заводят, чтобы мы с вами занимались не тем, чем положено", — резюмировал специалист.