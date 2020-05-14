Мир с нетерпением ждет изобретения вакцины от коронавируса. Активно работают над спасительным лекарством и российские ученые. По некоторым данным, отечественная вакцина может быть готова в середине лета. Академик РАН Сергей Колесников рассказал о сроках изобретения препарата и его распространении.

Мир с нетерпением ждет изобретения вакцины от коронавируса. Активно работают над спасительным лекарством и российские ученые. По некоторым данным, отечественная вакцина может быть готова в середине лета. Академик РАН Сергей Колесников рассказал о сроках изобретения препарата и его распространении.Несмотря на то, что изобретение и тестирование вакцины требует большого количества времени, в чрезвычайных условиях может быть применен особый принцип ее регистрации, пояснил ученый. Массовая вакцинация от коронавируса в России может пройти "по военному типу", считает Колесников.По его мнению, целесообразно прививать прежде всего тех, кто находится в группе риска: врачей, работающих с больными коронавирусом, а также тех, у кого высок риск тяжелого течения болезни. Что касается сроков, то начать распространение вакцины могут осенью или в преддверии зимы, уточнил академик РАН.Это не традиционный подход, но он допустим, сказал Колесников в интервью "Парламентской газете". Если же пойти консервативным путем, то появления вакцины от коронавируса в России придется ждать до конца текущего или начала следующего года, предупредил ученый.Ход вакцинации будет зависеть от смертности от COVID-19, заявил академик. Он напомнил, что сейчас летальность от коронавируса немногим больше, чем от сезонного гриппа – это связано с наличием прививок и коллективного иммунитета от давно знакомого человечеству вируса, сообщает "".Накануне в ходе выступления в Госдуме глава Минздрава Михаил Мурашков назвал появление вакцины от коронавируса одним из главных условий возвращения к нормальной жизни. Препарат может появиться ближе к третьей декаде июля, уточнил министр.Коронавирусом в России заразились более 240 тысяч человек, из них 126 тысяч – в Москве. Владимир Путин объявил об окончании с 12 мая единого периода нерабочих дней. В регионах возобновляют работу магазины и службы сервиса.13 Май 2020 в 12:41 PDT