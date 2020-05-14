Американцы массово обращались за пособиями по безработице восьмую неделю подряд, поскольку экономика продолжает страдать от последствий пандемии COVID-19.

Американцы массово обращались за пособиями по безработице восьмую неделю подряд, поскольку экономика продолжает страдать от последствий пандемии COVID-19.Число американских граждан, впервые подавших заявки на пособие по безработице, за неделю по 9 мая составило 2,981 миллиона, свидетельствуют данные Министерства труда США.Неделей ранее было подано 3,176 миллиона заявок.Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение количества заявок до 2,5 миллиона.Количество заявок постепенно сокращалось после достижения исторического максимума в 6,867 миллиона на неделе, завершившейся 28 марта.Хотя число заявок уменьшается шестую неделю подряд, с тех пор как предприятия начали закрываться в середине марта из-за коронавируса, было подано в общей сложности 36,5 миллиона заявок на пособие по безработице.Количество продолжающих получать пособие по безработице жителей США за неделю, завершившуюся 2 мая, увеличилось на 456 тысяч до рекордных 22,83 миллиона человек.В апреле экономика США потеряла 20,5 миллиона рабочих мест. Безработица в прошлом месяце подскочила до 14,7%. Оба показателя достигли максимума со времен Второй мировой войны.