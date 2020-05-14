В рамках подготовки делегаций к участию в Культурном проекте Дельфийский Омск – 2020 развивается творческое движение #готовимсякДИ2020 в онлайн-формате. Игры пройдут в ноябре в Омске.

В конце марта из-за коронавируса было принято решение о переносе молодежного культурного проекта "Дельфийский Омск – 2020" на 6-11 ноября 2020 года. Значительная часть работы и репетиций перешли в дистанционный режим.В официальном аккаунте Дельфийских игр в "ВКонтакте" в апреле стартовал флешмоб #готовимсякДИ2020, переросший в большое творческое движение. Участники делегаций делятся опытом и особенностями подготовки к состязаниям на самоизоляции, выкладывают в соцсети записи репетиций, выступлений, а также ролики, телепередачи и сюжеты, посвященные подготовке к Дельфийским играм 2020 года.Проект #готовимсякДИ2020 позволяет не только поддерживать связь в условиях самоизоляции и координировать подготовку делегаций к ноябрьским играм в Омске, но и дает возможность оценить роль онлайн-технологий в творческом процессе, подготовке к состязаниям, а также увидеть новый формат контента.