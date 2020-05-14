В Google хотят помочь пользователям браузера Chrome справиться с известной проблемой — хаосом многочисленных открытых вкладок. Теперь, сообщили в компании, их можно будет упорядочивать, объединяя в группы. Это пригодится при параллельной работе над несколькими проектами или во время онлайн-шопинга.

В Google хотят помочь пользователям браузера Chrome справиться с известной проблемой - хаосом многочисленных открытых вкладок. Теперь, сообщили в компании, их можно будет упорядочивать, объединяя в группы. Это пригодится при параллельной работе над несколькими проектами или во время онлайн-шопинга.Функция появится в очередной версии Chrome, развертывание которой Google собирается начать на следующей неделе. Группы будут представлены на панели вкладок разноцветными метками - можно будет выбирать для них оттенок и давать произвольные названия.Чтобы создать группу вкладок в Chrome, нужно нажать правой кнопкой мыши на заголовке одной из вкладок и выбрать пункт контекстного меню "Добавить вкладку в группу". Перемещать вкладки из группы в группу можно простым перетаскиванием.При перезапуске браузера группы сохраняются, так что их можно будет использовать для организации работы на постоянной основе. В компании отмечают, что функция пригодится и тем, кто стремится сократить число открытых вкладок в браузере, и их антагонистам, держащим одновременно открытыми больше сайтов, чем помещается в оперативной памяти компьютера.В компании отметили, что Chrome OS и версии браузера для Windows, Mac и Linux будут получать новую возможность "медленно", чтобы избежать проблем со стабильностью и производительностью. Но есть способ начать пользоваться группами вкладок в Chrome уже сейчас, установив бета-версию приложения.