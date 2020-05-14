В апреле потребительское кредитование в России снизилось, как в кризисном январе 2015 года.

В апреле потребительское кредитование в России снизилось, как в кризисном январе 2015 года. В России в апреле 2020 года выдача кредитов на покупку потребительских товаров снизилась до 580 тысяч кредитов. Это на 60,0% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (в марте 2020 года – 1,44 миллиона кредитов) и на 63,7% меньше по сравнению с апрелем прошлого года (в апреле 2019 года – 1,59 миллиона), подсчитало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).Наибольшее количество потребительских кредитов в апреле выдано в Москве и области, Башкортостане, Свердловской области и Санкт-Петербурге.Наибольшее падение потребкредитования произошло в Краснодарском крае (-73,9%), Ростовской области (-66,0%), Ставропольском крае (-65,8%), Пермском крае (65,5%), Татарстане (-63,2%), в Москве (-56,8%) и Санкт-Петербурге (-59,8%)."Текущая ситуация в розничном кредитовании, безусловно, шоковая", — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Спасает положение лишь онлайн-кредитование.Банки стали с осторожностью одобрять кредитные заявки: доля одобренных банками заявок на потребкредиты сократилась в апреле в 1,5 раза по сравнению с мартом 2020 года и в 1,8 раза по сравнению с апрелем 2019 года. В апреле банки одобрили 19,6% от всех заявок на кредиты для покупки потребительских товаров.В целом по розничному кредитованию чаще всего одобряются заявки на ипотечные кредиты: в апреле одобрено 55,2% заявок (меньше на 25-30% по сравнению с мартом 2020 и апрелем 2019 года). На втором месте по частоте одобрения автокредиты — 26,6% заявок (на 40-60% меньше): количество выданных российскими банками автокредитов уменьшилось в апреле на 81%.Потребительское кредитование после нескольких лет бума начало замедлять темпы роста с осени 2019 года — так на рынок розничного кредитования повлияли меры, предпринимаемые Банком России, чтобы избежать перегрева рынка и опасного роста долгов населения. Российские банки и микрофинансовые организации с 1 октября 2019 года при выдаче заемных средств обязаны рассчитывать предельную долговую нагрузку физлиц. Показатель долговой нагрузки по кредитам от 10 тысяч руб. рассчитывается как отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.