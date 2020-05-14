Один человек погиб при пожаре в доме на Фрунзенской набережной в центре Москвы. Очевидцы публикуют видео с места происшествия.

Один человек погиб при пожаре в доме на Фрунзенской набережной в центре Москвы, сообщает агентство "Москвы". Очевидцы публикуют видео с места происшествия.В доме на Фрунзенской набережной пожар. По предварительным данным, горят балконы на 5, 6 и 7 этажах. Людей эвакуируют. pic.twitter.com/UBzra6HJGE— Д и к а я М ö с к в а (@WildWildMoscow) May 14, 2020Огонь, предположительно, вспыхнул на пятом этаже дома №32, по некоторым данным, ему предшествовал взрыв. Спустя несколько минут пожар охватил балконы еще на двух этажах здания — шестом и седьмом.Пожар в доме на Фрунзенской набережной pic.twitter.com/P50FAKZSk0— Блинчиков