Досрочное снятие ограничений, связанных с коронавирусом, может спровоцировать вторую волну заражений, а неоправданное затягивание сильнейшим образом ударит по людям - так считает столичный мэр Сергей Собянин. Как в Москве ищут золотую середину? Когда ждать второго этапа ослабления противовирусных мер и каким он будет? Об этом мэр столицы рассказал в эксклюзивном интервью.

Досрочное снятие ограничений, связанных с коронавирусом, может спровоцировать вторую волну заражений, а неоправданное затягивание сильнейшим образом ударит по людям — так считает столичный мэр Сергей Собянин. Как в Москве ищут золотую середину? Когда ждать второго этапа ослабления противовирусных мер и каким он будет? Об этом мэр столицы рассказал в эксклюзивном интервью.— Вы встречаетесь с ведущими российскими специалистами, вирусологами, с комитетом, с городским клиническим комитетом. Что они говорят? На какой стадии эпидемии мы сейчас находимся?— В клиническом комитете находятся руководители ведущих научных институтов города, научных центров и практикующие врачи, главные врачи клиник, которые ведут борьбу с коронавирусом. Это серьезные люди, поэтому каких-то прогнозов необоснованных они не дают, хотя я пытался это сделать, но не так просто из них вытянуть то, в чем они не уверены. В чем они уверены, так это в том, что сегодня медицинская система города справляется с той нагрузкой, которая им выдалась — из-за борьбы с коронавирусом, с огромным количеством людей, которые заболели и поступают в клиники Москвы.Мы сегодня обсуждали вопрос о том, что действительно, как спрогнозировать, на какой стадии мы находимся, какая динамика заражения реальная, как это будет в дальнейшем происходить, какие оперативно можно принимать решения с точки зрения развертывания медицинской системы и ограничительных мер. Понимание ситуации, того, на какой фазе мы находимся, чрезвычайно важно не только для теоретических изысканий, но и для практических — как нам и в каком режиме жить, как скоро мы выйдем из этой ситуации.— Где теперь не обойтись без масок и перчаток?— В метро, автобусах, такси, любых видах предприятий торговли. Люди, приходя туда, должны быть в маске и перчатках. Это такая компенсационная мера, чтобы за счет увеличения количества работающих не было взрывного распространения инфекции. То есть мы, с одной стороны, разрешили работать, но, с другой стороны, предъявили более жесткие требования и к предприятиям, и к горожанам.— На улице нужно надевать маску и перчатки. А вообще можно ходить по улице? Самоизоляция продолжается?— Вы знаете, что у нас введен разрешительный режим передвижения по городу, при этом мы не обязываем ходить по улице в масках и перчатках, но настоятельно рекомендуем это делать. На этой стадии пока каких-то обязательных предписаний нет. Если вы едете на работу и в метро находитесь в маске, перчатках, вам уже даже самому как бы проще адаптироваться и по улице пройтись если не в перчатках, то в маске и, придя на работу, тоже вести себя соответствующим образом. Я думаю, что такая культура на период эпидемии должна у нас появиться.— Когда начнется второй этап снятия ограничительных мер?— Я думаю, что нам нужно неделю-другую пожить в таком режиме, посмотреть, что будет происходить. Как майские праздники нам аукнутся, как скажутся те меры раскрытия производства, промышленности, строительства на ситуацию. На следующей неделе в любом случае мы попытаемся открыть МФЦ хотя бы в усеченном виде, чтобы работники там находились и принимали по предварительной записи людей по тем услугам, которые невозможно получить в электронном виде.— На этой неделе президент объявил о новых мерах поддержки граждан. Какие решения приняты в Москве?— Президент сказал о том, что выделяются федеральные ресурсы, надбавки для врачей и социальных работников, которые работают в психоневрологических диспансерах, в домах престарелых. Мы тоже со своей стороны устанавливаем надбавки — 46 тысяч для врачей и 25 тысяч для социальных работников, распространяя это не только на стационары для престарелых, но и на всю социальную сеть.