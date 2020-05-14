Налоговые поступления правительства Германии, вероятно, сократятся на 81,5 миллиарда евро в этом году из-за коронавирусного кризиса, что станет первым падением после финансового кризиса 2008-2009 годов согласно официальной оценке, передает AP.

Налоговые поступления правительства Германии, вероятно, сократятся на 81,5 миллиарда евро в этом году из-за коронавирусного кризиса, что станет первым падением после финансового кризиса 2008-2009 годов согласно официальной оценке, передает AP.Оценка налоговых экспертов, которая публикуется дважды в год министерством финансов, показала, что органы власти Германии получат в этом году 717,8 миллиарда евро налоговых поступлений по сравнению с 799,3 миллиарда евро в 2019 году. Предыдущий прогноз на этот год был сделан в ноябре, он предполагал увеличение до 816,4 миллиарда евро.Новая оценка предусматривает восстановление объема налоговых сборов Германии до 792,5 миллиарда евро в 2021 году и 816 миллиардов евро в 2022 году.Кризис уже подорвал настрой правительства Германии обеспечить сбалансированность своего бюджета, что долго оставалось предметом гордости в стране.Власти Германии недавно впервые за 6 лет заняли 156 миллиардов евро для финансирования мер по спасению и покрытия ожидаемого дефицита налоговых поступлений.Министр финансов Олаф Шольц, который охарактеризовал кризис как "стихийное бедствие", заявил, что правительство разработает пакет стимулов в начале июня."Это как раз подходящее время. Большинство ограничительных мер будет снято в конце мая — не все, но большинство из них", — сказал Шольц, указав, что на этом этапе можно оценить только то, что необходимо.Он сказал, что надеется, что эти меры будут "преобразующими", что внесет вклад в модернизацию экономики и цифровой инфраструктуры Германии, а также в борьбу с изменением климата.Германия начала ослаблять ограничения, введенные для остановки распространения коронавируса, 20 апреля, примерно через месяц после их введения, и за прошедшую неделю ослабление мер ускорилось.В среду канцлер Ангела Меркель заявила, что "с сегодняшнего дня не планируется увеличение сборов или налогов", чтобы справиться с последствиями кризиса, но она ясно дала понять, что не может предвидеть будущее.