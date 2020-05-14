Ситуация с коронавирусом COVID-19 меняется, отметил президент России Владимир Путин, открывая совещание по развитию генетических технологий в стране. Это, по мнению главы государства, дает нам возможность вновь сосредоточиться на вопросах текущей и долгосрочной повестки.

Ситуация с коронавирусом COVID-19 меняется, отметил президент России Владимир Путин, открывая совещание по развитию генетических технологий в стране. Это, по мнению главы государства, дает нам возможность вновь сосредоточиться на вопросах текущей и долгосрочной повестки.Путин отметил вклад специалистов-генетиков в со здание лекарств от коронавируса и в разработке вакцин от него. "Хотел бы поблагодарить специалистов-генетиков за вклад в борьбу с этой угрозой", — заявил Путин на совещание, которое транлировал телеканал "Россия 24".Путин добавил, что последние недели все усилия были направлены, прежде всего, на противодействие эпидемии коронавируса, а также на подготовку неотложных мер поддержки граждан и экономики. И эта работа, завериил президент, будет продолжаться и дальше."Но на этапе восстановления нормального, привычного ритма жизни крайне важно обеспечить динамичное и эффективное решение стратегических задач, наших масштабных проектов с дальним горизонтом, быстро набрать здесь темп", — призвал Путин участников совещания, которое проводится в режиме видеоконференции.Президент отметил, что развитие генетических исследований сопоставимо с развитием атомных и космических технологий.