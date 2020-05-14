В масштабном культовом сооружении Гёбекли-Тепе нашли скрытую геометрическую структуру. Это доказывает, что его строители были знакомы с геометрией и по крайней мере часть сооружения построили по единому плану. Ранее специалисты считали, что строители объекта, который на шесть тысячелетий старше Стоунхенджа, просто не могли владеть подобными абстракциями.

В масштабном культовом сооружении Гёбекли-Тепе нашли скрытую геометрическую структуру. Это доказывает, что его строители были знакомы с геометрией и по крайней мере часть сооружения построили по единому плану. Ранее специалисты считали, что строители объекта, который на шесть тысячелетий старше Стоунхенджа, просто не могли владеть подобными абстракциями.Подробности изложены в научной статье, опубликованной в издании Cambridge Archaeological Journal.Гёбекли-Тепе, расположенный на юго-востоке Турции, — древнейший известный храмовый комплекс в мире. Ему более 11 тысяч лет. С тех пор, как в 1994 году здесь начались масштабные раскопки, он остаётся предметом исследований и дискуссий." Гёбекли-Тепе — это археологическое чудо, — рассказывает соавтор статьи Ави Гофер (Avi Gopher) из Тель-Авивского университета. — Построенный неолитическими общинами 11500-11000 лет назад, он включает огромные круглые каменные сооружения и монументальные каменные колонны высотой до 5,5 метра. Поскольку нет никаких свидетельств земледелия или одомашнивания животных в те времена, считается, что объект был построен охотниками-собирателями. Однако сложная архитектура для них весьма необычна".Был ли огромный комплекс сооружён по единому плану, или новые постройки стихийно возникали рядом со старыми? Большинство учёных склоняется в сторону второго сценария. Ведь до сих пор не было почти никаких доказательств, что в столь древние времена люди владели абстракциями вроде геометрических расчётов и архитектурных планов. Считалось, что эти интеллектуальные высоты были покорены только первыми земледельцами.Однако теперь исследователи использовали компьютерный алгоритм, чтобы выявить закономерности, которые до сих пор ускользали от внимания коллег. Например, оказалось, что три центральные постройки образуют равносторонний треугольник.Треугольник, образованный постройками (красный), очень близок к идеальному равностороннему (синий).Иллюстрация Gil Haklay et al./Cambridge Archaeological Journal (2020).Отрезок, образующий одну из сторон этого треугольника, таил в себе ещё один сюрприз. Всё сооружение обнесено стеной, образующей овал. И оказалось, что центр этого овала совпадает с серединой упомянутого отрезка.Но и это ещё не всё. Оба конца отрезка находятся от ближайшей точки внешней стены ровно на том же расстоянии, что и от центра овала.Вверху: центр комплекса совпадает с центром отрезка между двумя постройками. Внизу: постройки равноудалены от центра и от окаймляющей их стены.Иллюстрация Gil Haklay et al./Cambridge Archaeological Journal (2020).Таким образом, три центральные постройки и окружающая их стена образуют чёткую геометрическую структуру. Практически невероятно, чтобы эта закономерность оказалась случайным совпадением. Поэтому авторы заключают, что таков и был замысел древних архитекторов.Это показывает, что люди той эпохи прекрасно владели геометрическими абстракциями и умели применять их в строительстве масштабных сооружений.К слову, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, что храмовый комплекс Гёбекли-Тепе был посвящён Сириусу. Писали бы и том, как в его барельефах нашли отзвуки древней катастрофы.