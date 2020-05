Твиттер-аккаунт IronManPS5, регулярно выкладывающий утечки об игровой консоли Sony следующего поколения, поделился предполагаемой датой релиза PlayStation 5

Твиттер-аккаунт IronManPS5, регулярно выкладывающий утечки об игровой консоли Sony следующего поколения, поделился предполагаемой датой релиза PlayStation 5. По его информации, новинку выпустят 20 ноября - в день, когда контроллер DualSense можно будет купить отдельно от приставки.За новый геймпад попросят $59,99 (или около 4,5 тысячи рублей), указал источник. Для Sony было бы логично выпустить DualSense и PS5 в один день, а отсюда можно сделать вывод, что 20 ноября окажется датой релиза для обоих.DualSense will be sold separately on November 20, 2020 and will be available in North America, Canada, Europe and the United Kingdom at a recommended retail price (RRP) of US$59.99, CAN$59.99, EURO59.99 and 54.99 pic.twitter.com/7OaDSgWZaV- Iron Man (@IronManPS5) May 13, 2020Сама консоль, по данным IronManPS5, будет стоить $499,99 (~37 тысяч рублей по текущему курсу). Для сравнения, PS4 продается примерно за $300, а последняя и самая дорогая модель PS4 Pro - за $400.Sony официально огласила спецификации PlayStation 5 в марте. Приставка окажется несколько слабее Microsoft Xbox Series X, которая тоже выйдет к концу года, зато будет совместима со старыми играми. В отличие от Microsoft, компания до сих пор не раскрыла дизайн консоли, ограничившись показом только нового контроллера DualSense.Ранее на этой неделе в Sony подтвердили, что PS5 выйдет в срок, несмотря на ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и падение прибыли в 7 раз. Выпустить новинку компания пообещала к сезону предрождественских праздников до конца этого года.