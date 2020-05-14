В России учет смертности ведется согласно очень жестким рекомендациям ВОЗ и Министерства здравоохранения. Поэтому речи о занижении показателя смертности от COVID-19 быть не может. Об этом заявил главный внештатный специалист по патологической анатомии Департамента здравоохранения Москвы Олег Зайратьянц, комментируя в эфире 60 минут публикации в зарубежных СМИ на эту тему.

В России учет смертности ведется согласно очень жестким рекомендациям ВОЗ и Министерства здравоохранения. Поэтому речи о занижении показателя смертности от COVID-19 быть не может. Об этом заявил главный внештатный специалист по патологической анатомии Департамента здравоохранения Москвы Олег Зайратьянц, комментируя в эфире "60 минут" публикации в зарубежных СМИ на эту тему.Зайратьянц отметил одну из уникальных особенностей нашей медицины. "В отличие от многих стран, у нас абсолютно все умершие от COVID-19 или даже с подозрением на него подлежат вскрытию. Потому что это наиболее объективный метод исследования причины смерти", — сказал он, добавив, что при этом продолжаются обычные вскрытия.Патологоанатом напомнил, что у нас и в предыдущие годы был очень высокий процент вскрытий: в стационарах он достигал 80%. "Следовательно, мы можем убедительно сказать о том, что у нас задокументирован каждый летальный исход", — подчеркнул он.Зайратьянц также опроверг вброс о том, что якобы в России при увеличении показателя общей смертности не у всех умерших от коронавируса фиксируют диагноз COVID-19. "Такого просто не может быть. Потому что клинико-морфологический анализ каждого летального исхода – коллегиальное решение. И мнение отдельно взятого врача не является определяющим", — заверил врач.Вместе с тем он отметил, что в статистику скончавшихся от коронавируса попадают только умершие от этой болезни. На это есть четкие рекомендации ВОЗ, именно ими руководствуются российские медики. Так, человек с хронической сердечной недостаточностью, умерший от инфаркта миокарда, или онкологический больной не попадают в статистику жертв COVID-19. Но, если коронавирус у ранее здорового человека спровоцировал инфаркт, он будет считаться умершим от COVID-19.Также Зайратьянц рассказал о работе московской патологоанатомической службы и готовности ее к пандемии. "У нас мощнейшая патологоанатомическая служба. В городе более 70 отделений, из них перепрофилированы 14 городских подразделений. По сравнению с зарубежными странами, где в обычное время процент вскрытий составляет 2-4%, у нас – 70%", — констатировал он.По словам врача, в отличие от других стран, в России совершенно иная по структуре служба патологической анатомии. Именно поэтому она оказалась готовой к работе в условиях пандемии.В заключение Зайратьянц объяснил, почему так важно проводить обязательные вскрытия больных коронавирусом: "Врачи-патологоанатомы, так же как клиницисты, стараются активно разгадать секреты коронавируса и понять эту болезнь. Всегда именно изучение морфологии болезни помогало проникнуть в ее сущность и улучшить лечение".В России за минувшие сутки зафиксировано меньше десяти тысяч случаев заражения коронавирусом – впервые за 12 дней. По данным оперштаба по борьбе с распространением инфекции, всего выявлено 9974 случаев COVID-19 в 84 регионах.В Москве за последние сутки выявлено 4712 новых случая заражения. Общее число диагнозов COVID-19 в столице выросло до 130,7 тысячи. В целом по России за сутки зарегистрировано 93 летальных исхода из-за коронавирусной инфекции, из них 58 – в Москве. Всего в РФ от коронавируса умерли 2305 человек.