Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО. И теперь поправки в закон позволяют учитывать нарушения ПДД. Закон вступит в силу через 3 месяца после его официально публикации.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО. И теперь поправки в закон позволяют учитывать нарушения ПДД. Закон вступит в силу через 3 месяца после его официально публикации.С новым законом добросовестные водители будут платить меньше. А вот тем, кто часто нарушает ПДД и попадает в аварии придется отдавать за полис ОСАГО заметно больше, о чем сообщают документы на сайте Госдумы. Так, при определении цены полиса будут учитывать наказания за проезд на красный свет, превышение скорости более чем на 60 км/ч, выезд на встречку и езду в пьяном виде.Центробанк будет определять минимальные и максимальные базовые страховые тарифов на основе техданных и конструктивных особенностей автомобиля, его владельца, назначения и цели использования. А уже сами страховщики смогут использовать "коридор" изменения ставок с учетом характеристик страхователя и допущенных им к управлению автомобилем лиц. При этом страховщики должны выставить на своих сайтах калькуляторы расчета цены ОСАГО и данные о факторах, влияющих на нее. Если же страхователь сам проводит независимую техэкспертизу битого автомобиля, он обязан в течение трех дней уведомить страховщика о том, где и когда она проводится.Ранее страховщики рассказали, как подешевел полис ОСАГО. Кроме того, на время пандемиии и карантина в России разрешили выдавать полис ОСАГО без техосмотра.