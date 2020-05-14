Провоцировавшая детей на конфликты и снимавшая их на видео 22-летняя сотрудница социального приюта из Уфы объяснила вызвавшие бурю негодования у пользователей комментарии индивидуальным чувством юмора. Девушке, которую подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, казались смешными ее действия и обращения с воспитанниками.

Провоцировавшая детей на конфликты и снимавшая их на видео 22-летняя сотрудница социального приюта из Уфы объяснила вызвавшие бурю негодования у пользователей комментарии индивидуальным чувством юмора. Девушке, которую подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, казались смешными ее действия и обращения с воспитанниками. Об этом она рассказала на допросе в СКР."Я сидела в группе и заметила, как двое детей начинают ругаться. Мне показалось это смешным, и я решила снять это на видео. Решила обыграть ситуацию и сказала девочке ударить мальчика, надеясь, что она не послушает меня. Оказалось, она меня послушала. Мальчик не заплакал, и они дальше нормально вели себя", — описала она первый случай.Ранее директор соцприюта Геннадий Симонов утверждал, что устроившаяся на работу около пяти месяцев назад Адиля не могла находиться в группе, так как занималась преимущественно бумагами, однако и обнародованные кадры, и собственные признания говорят о том, что она исполняла роль воспитателя."Одна из девочек начала вести себя неадекватно, биться в истерике, мешать другим девочкам. Ей неоднократно делали замечания, она не слушала. После многочисленных просьб успокоиться она забилась под парту и начала истерить там. Я почему-то решила, что это смешно", — рассказала Адиля.На представленных ранее кадрах слышно, как она говорит, обращаясь к девочке: "Сейчас я тебя снимаю, а в будущем тебя будут снимать". Ролики же в Instagram девушка выкладывала с комментариями вроде "Я из тех училок, которые знают, что ученик вырастет проституткой".В настоящее время следователи беседуют с другими сотрудниками и воспитанниками социального приюта. В частности, их интересует, каким образом к работе с детьми была допущена сотрудница без специального педагогического образования.По некоторым данным, до трудоустройства в приют Адиля работала стриптизершей.